Tennis: niente Olimpiadi per David Goffin, pesa l'infortunio di Halle (Di martedì 13 luglio 2021) Arriva ancora una rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il Tennis, stavolta maschile. Ad annunciarla è David Goffin: il belga, infatti, non si è ripreso completamente dall'infortunio alla caviglia che lo ha colpito all'ATP 250 di Halle, costringendolo a fermarsi alla fine del secondo set con il francese Corentin Moutet. Goffin, attualmente numero 20 del mondo, aveva già dovuto rinunciare a Wimbledon a causa di questo problema: rimane così senza giocatori nel singolare maschile il Belgio, che su di lui contava per provare ad avere delle speranze di ...

