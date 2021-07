Tennis, infortunio alla caviglia per Goffin: salterà Tokyo 2020 (Di martedì 13 luglio 2021) David Goffin, attuale numero 20 del mondo, ha annunciato il suo forfait per il torneo olimpico di Tennis a Tokyo 2020 a causa di un infortunio alla caviglia. Per il belga sarebbe stata la terza olimpiade dopo il 2012, dove uscì al primo turno, e il 2016, dove venne eliminato agli ottavi di finale. La sua assenza si aggiunge, nel tabellone maschile, a quelle di Nadal, Thiem e Sinner. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) David, attuale numero 20 del mondo, ha annunciato il suo forfait per il torneo olimpico dia causa di un. Per il belga sarebbe stata la terza olimpiade dopo il 2012, dove uscì al primo turno, e il 2016, dove venne eliminato agli ottavi di finale. La sua assenza si aggiunge, nel tabellone maschile, a quelle di Nadal, Thiem e Sinner. SportFace.

