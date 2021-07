Tennis: anche Johanna Konta salterà le Olimpiadi di Tokyo, ha contratto il Covid-19 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Johanna Konta non disputerà le Olimpiadi di Tokyo. La britannica, infatti, è risultata positiva al Covid-19 dopo aver già saltato Wimbledon perché a contatto con un positivo e, dunque, obbligata a saltare lo Slam di casa. Ora quest’altra sfortuna per lei, che non potrà gareggiare in rappresentanza della Gran Bretagna, ora limitata alla sola Heather Watson in termini di singolare femminile. Così Konta tramite i social: “Come molti di voi sanno, non sono stata in grado di competere a Wimbledon quest’anno dopo che un membro del mio team è stato trovato positivo al Covid-19. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)non disputerà ledi. La britannica, infatti, è risultata positiva al-19 dopo aver già saltato Wimbledon perché a contatto con un positivo e, dunque, obbligata a saltare lo Slam di casa. Ora quest’altra sfortuna per lei, che non potrà gareggiare in rappresentanza della Gran Bretagna, ora limitata alla sola Heather Watson in termini di singolare femminile. Cosìtramite i social: “Come molti di voi sanno, non sono stata in grado di competere a Wimbledon quest’anno dopo che un membro del mio team è stato trovato positivo al-19. ...

