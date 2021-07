Temptation Island | Floriana e Federico al capolinea? “Io lo lascio”

(Di martedì 13 luglio 2021) La terza puntata di2021 ha visto crollare le quotazioni della coppia. Lui sembra essere sempre più convinto della crisi con la giovane fidanzata, tanto da avvicinarsi pericolosamente alla single Vincenza. I due trascorrono gran parte del tempo insieme nel villaggio, conche non perde occasione per sottolineare le mancanze della sua ragazza: “Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto, e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’ A me così non sta bene”.al falò: “Io lo. Devo fare una ...

2021, Claudia e Ste tornano a casa insieme:'Ora non ci divide nemmeno un meteorite'. Fidanzati da quattro anni e mezzo ad avere i dubbi è la giovane anconetana, i suoi sfoghi, ...'Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi , si sta facendo la storia d'amore con un'altra?'. Durante il suo secondo falò a '' , Floriana scoppia in lacrime dopo aver visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza . 'Io non sto facendo questo. Gli ho detto 'divertiti', è giusto, 'parla, ...Per la prima serata in tv, martedì 13 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “The Help”. Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone), una ra ...In questa terza puntata le emozioni sono state molte, alcune esagerate, altre molto finte, altre ancora sincere mostrando quanto l'amore possa essere cieco. Ecco i momenti migliori (non molti) e peggi ...