Temptation Island: come vengono scelte le coppie e cosa fa Maria De Filippi durante i falò (Di martedì 13 luglio 2021) Da quattro anni Raffaella Mennoia cura personalmente Temptation Island occupandosi di tutte le fasi, dalla scelta del cast fino alla messa in onda. Quest’anno sono giunte circa 5 mila richieste e sono state scelte 700 coppie per poi giungere a una scrematura di 120 che la Mennoia ha esaminato personalmente dal vivo, come ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 luglio 2021) Da quattro anni Raffaella Mennoia cura personalmenteoccupandosi di tutte le fasi, dalla scelta del cast fino alla messa in onda. Quest’anno sono giunte circa 5 mila richieste e sono state700per poi giungere a una scrematura di 120 che la Mennoia ha esaminato personalmente dal vivo,ha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Gli ascolti tv di Temptation Island battono anche la Notte Azzurra - infoitcultura : Ascolti Tv 12 luglio 2021, happy day per gli azzurri ma in serata vince Temptation Island - TV7Benevento : Tv: ascolti, a 'Temptation Island' il prime time, lo speciale Tg1 'Grazie Azzurri' al 34,4% (2)... - blogtivvu : #TemptationIsland: come vengono scelte le coppie e cosa fa #MariaDeFilippi durante i falò - essarase : @LaGrevia Come i fidanzati di temptation island che si tatuano le coordinate di Los moros relais -