Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: chiesto un falò immediato (Di martedì 13 luglio 2021) Gli spoiler relativi al quarto appuntamento con Temptation Island in onda il prossimo lunedì rivelano tanti colpi di scena Temptation IslandLunedì 1 luglio è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island. Come sempre, tanti i colpi di scena, le novità e soprattutto le scenate di gelosia. Ma cosa accadrà nella quarta? Il terzo appuntamento si è concluso con filmati che hanno generato nuove delusioni. È proprio da questi video che partirà la nuova serata e stando agli spoiler i telespettatori assisteranno ad a nuova richiesta di ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 luglio 2021) Gli spoiler relativi al quarto appuntamento conin onda il prossimo lunedì rivelano tanti colpi di scenaLunedì 1 luglio è andata in onda su Canale 5 la terzadi. Come sempre, tanti i colpi di scena, le novità e soprattutto le scenate di gelosia. Ma cosa accadrà nella? Il terzo appuntamento si è concluso con filmati che hanno generato nuove delusioni. È proprio da questi video che partirà la nuova serata e stando agli spoiler i telespettatori assisteranno ad a nuova richiesta di ...

froggyhannie : mi vergogno di me stessa ieri ho tolto project s sos per guardare Temptation Island - Chiara_Bonati : La mia opinione sulla terza puntata di #TemptationIsland, in allegato un pizzico di terrore ? - IsaeChia : #TemptationIsland 9: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla terza puntata - _G1RLCRUSH_ : un applauso va a chi mette le canzoni a temptation island - JkPatasnello00 : RT @singvlarity___: okay confesso che l'anno prossimo vorrei portare taehyung a temptation island, sto avendo dei dubbi sulla nostra relazi… -