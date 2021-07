Temptation Island 9: l’opinione di Chia sulla terza puntata (Di martedì 13 luglio 2021) Io vorrei fare solo una domanda, alle sei coppie di Temptation Island 9. E a ben pensarci anche a tutte le migliaia di coppie che Raffaella Mennoia ci ha raccontato che si sono presentate ai casting, e che quindi immagino condividano – chi più, chi meno – il disagio delle sei prescelte. Una domanda semplice, tutto sommato, ma di cui mi incuriosiscono le risposte. E la domanda è: perché? Perché state con qualcuno di cui a stento sopportate la vista, figuriamoci il resto? Perché condividete il letto con chi di voi non ha stima né rispetto? Perché portate avanti una storia d’amore che dell’amore non ha manco più il retrogusto, ormai? Perché vi ostinate a far ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 luglio 2021) Io vorrei fare solo una domanda, alle sei coppie di9. E a ben pensarci anche a tutte le migliaia di coppie che Raffaella Mennoia ci ha raccontato che si sono presentate ai casting, e che quindi immagino condividano – chi più, chi meno – il disagio delle sei prescelte. Una domanda semplice, tutto sommato, ma di cui mi incuriosiscono le risposte. E la domanda è: perché? Perché state con qualcuno di cui a stento sopportate la vista, figuriamoci il resto? Perché condividete il letto con chi di voi non ha stima né rispetto? Perché portate avanti una storia d’amore che dell’amore non ha manco più il retrogusto, ormai? Perché vi ostinate a far ...

