Temptation Island 9 | le prime parole di Claudia Venturini e Ste Socionovo dopo il faló finale

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel corso della puntata di9 andata in onda ieri sera, la coppia composta dae Steha deciso di concludere il proprio cammino all’interno del programma arrivando al falò di confronto dal quale hanno deciso di uscire insieme. La coppia, che ha fissato la data delle nozze per il 7 agosto, aveva deciso, su pressione di, di mettersi alla prova nella trasmissione di Canale 5 per vedere se i dubbi, sorti soprattutto nellaa pochi mesi dal matrimonio, potessero dissiparsi. E a quanto pare così è stato dal momento ...