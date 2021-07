Temptation Island 9 | ecco come sono andati gli ascolti della terza puntata

(Di martedì 13 luglio 2021) E’ andata in onda ieri lanona edizione diche è stata caratterizzata dal falò di confronto tra Claudia Venturini e Ste Socionovo che hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione. Rispetto alladi lunedì scorso, che aveva ottenuto oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share superiore al 23%, ieri si è registrato un piccolo calo sul quale forse ha anche inciso la messa in onda su Rai 1festanazionale di calcio italiana che ha trionfato a Euro 2020 e il fatto che nella scorsa ...

Advertising

giulia_ceschi : E dopo la puntata di ieri, ecco le anticipazioni di Temptation Island del 19 luglio - CxFrancesca : RT @voglioungelatoo: puliamo un po' la TL dopo tutti sti casi umani di temptation Island VI PREGO STO VIDEO È STUPENDO - LaMammaN1 : - tveongreyjoy : dovevo recuperare Temptation Island ed è mezz’ora che vedo la puntata della settimana scorsa senza rendermi conto c… - QuotidianPost : Temptation Island, decisione inaspettata d’una coppia: i retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Maretta tra Floriana e Federico , a causa delle avances che il siciliano continua a fare alla bella single Vincenza . Nel villaggio delle fidanzate di, la concorrente ripensa alla sua storia d'amore, certa che oramai il suo compagno non sia più innamorato di lei, mentre Federico trascorre fin troppo tempo con la tentatrice , ...Dopo Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, anche Claudia Venturini e Ste Socionovo hanno concluso il loro percorso a. A richiedere il falò di cofronto anticipato è stata la ragazza, che ha ammesso di essere ancora innamorata del suo compagno. Il falò di confronto di Claudia e Ste La terza puntata ...E’ andata in onda ieri la terza puntata della nona edizione di Temptation Island che è stata caratterizzata dal falò di confronto tra Claudia Venturini e Ste Socionovo che hanno deciso di abbandonare ...La terza puntata di Temptation Island è andata in onda non priva di colpi di scena, le coppie che hanno deciso di porre sotto esame i loro sentimenti cercando di sciogliere ogni dubbio in merito al ...