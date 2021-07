Temptation Island 2021 | replica e riassunto terza puntata | ultime news e anticipazioni sulle coppie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 luglio 2021) E anche un’altra, la, diè andata. Dopo il tradimento di Tommaso e la decisione della sua ragazza Valentina di chiedere il falò di confronto e di interrompere la storia d’amore, ieri un’altra coppia, quella formata da Claudia e Ste, si è incontrata sui famosi tronchi. Ma questa volta, fortunatamente, per i futuri sposi tutto è andato per il verso giusto: prima il chiarimento, poi gli occhi lucidi e i baci e via dal programma mano nella mano. Ma cos’altro è successo? View this post on Instagram A post shared by...