Tempesta di grandine , atterraggio d'emergenza per un Boeing a Malpensa (Di martedì 13 luglio 2021) L'aereo, decollato dall'aeroporto lombardo, è rientrato poco dopo: danni al parabrezza e alla fusoliera. Illesi i passeggeri e il personale. Il volo Emirates era diretto a New York

