Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Vanessa incinta, Erik flirta con Rosalie (Di martedì 13 luglio 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore annunciano che Maja e Hannes resteranno bloccati all'interno di una grotta. Mentre Florian sarà deciso a dimenticare la figlia adottiva di Selina, Vanessa farà un test di gravidanza. Come reagirà Max? Inoltre, nelle puntate della longeva soap tedesca in onda nella prima metà di agosto in Germania, Erik corteggerà Rosalie e Michael non reagirà bene a questo corteggiamento. Nonostante il brutto incidente stradale, Alfons non vorrà rinunciare alla sua moto. E questa cosa farà preoccupare molto Hildegard. Infine, Ariane offrirà un ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021) Ledid'annunciano che Maja e Hannes resteranno bloccati all'interno di una grotta. Mentre Florian sarà deciso a dimenticare la figlia adottiva di Selina,farà un test di gravidanza. Come reagirà Max? Inoltre, nelle puntate della longeva soap tedesca in onda nella prima metà di agosto in Germania,corteggeràe Michael non reagirà bene a questo corteggiamento. Nonostante il brutto incidente stradale, Alfons non vorrà rinunciare alla sua moto. E questa cosa farà preoccupare molto Hildegard. Infine, Ariane offrirà un ...

