Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: nuovi ostacoli per Robert e Cornelia (Di martedì 13 luglio 2021) Che siano destinati a stare insieme ormai non ci sono più dubbi, ma il percorso affinché questo accada si sta rivelando più tortuoso e difficile del previsto. Parliamo di Robert e Cornelia, due personaggi molto amati di Tempesta d'amore che presto finalmente si ritroveranno l'uno tra le braccia dell'altra, ma prima che accada non mancheranno i malintesi e gli equivoci. Le anticipazioni tedesche della soap opera in onda tutti i giorni su Rete 4 alle ore 19,55, rivelano che Robert capirà finalmente di ricambiare i sentimenti che Cornelia prova per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 13 luglio 2021) Che siano destinati a stare insieme ormai non ci sono più dubbi, ma il percorso affinché questo accada si sta rivelando più tortuoso e difficile del previsto. Parliamo di, due personaggi molto amati did'che presto finalmente si ritroveranno l'uno tra le braccia dell'altra, ma prima che accada non mancheranno i malintesi e gli equivoci. Ledella soap opera in onda tutti i giorni su Rete 4 alle ore 19,55, rivelano checapirà finalmente di ricambiare i sentimenti cheprova per ...

