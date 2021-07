Tavole rotonde sullo sport

(Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia delloriparte. Attività fisica all'aria aperta: si ricomincia da qui. Ma cosa ci attende dopo l'estate? Cosa chiede il mondo delloalle Istituzioni? E, soprattutto, come sta per ...

... soprattutto, come sta per cambiare il volto dello Sport nel nostro Paese? Questi i temi che saranno trattati in un ciclo diorganizzate da ASI, Associazioni Sportive e Sociali ...I lavori si articoleranno innelle quali interverranno esperti di settore, professori universitari, presidenti degli ordini professionali, dirigenti regionali e giornalisti così da ...E' il motore dello sviluppo su cui puntare per la ripresa del nostro Paese: mercoledì 14 luglio, l'evento in diretta streaming, con i ministri Franceschini e Messa ...L'Italia dello sport riparte. Attività fisica all'aria aperta: si ricomincia da qui. Ma cosa ci attende dopo l'estate? Cosa chiede il mondo dello sport alle Ist ...