Tasse evase sul conto svizzero. Condannati gli eredi di Craxi. La Cassazione boccia il ricorso dei familiari. Confermate sanzioni per 5 milioni (Di martedì 13 luglio 2021) Sembra incredibile ma a distanza di 21 anni dalla sua morte, la Giustizia italiana torna a occuparsi di Bettino Craxi. È successo ieri quando i figli, Stefania e Vittorio Craxi, e la moglie dell'ex segretario del Psi travolto da Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet il 19 gennaio del 2000, hanno perso in Cassazione, in qualità di eredi con "beneficio di inventario", il ricorso contro gli avvisi di accertamento per le Tasse evase e da pagare su oltre 19 miliardi e mezzo di vecchie lire, depositati sul conto svizzero International Gold ...

