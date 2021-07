Tappa 16 del Tour De France 2021: percorso e pronostico (Di martedì 13 luglio 2021) Per la Tappa 16 del Tour i ciclisti partiranno dal piccolo villaggio di Pas de la Casa, situato proprio al confine con la Francia, sotto il Passo dell’Envalira. La colonna della gara sarà in Francia subito dopo la partenza onoraria, e coprirà la prima parte della discesa in un tratto neutro di quasi 20 chilometri. Tappa 16 del Tour: come sarà il percorso? I chilometri dopo la brusca partenza portano in discesa. Dopo Ax-les-Thermes la colonna si troverà a Tarascon-sur-Ariège. La Tappa è favorevole alle fughe. La prima sfida della giornata è il Col de Port (11,4 km; 5,1%), la cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Per la16 deli ciclisti partiranno dal piccolo villaggio di Pas de la Casa, situato proprio al confine con la Francia, sotto il Passo dell’Envalira. La colonna della gara sarà in Francia subito dopo la partenza onoraria, e coprirà la prima parte della discesa in un tratto neutro di quasi 20 chilometri.16 del: come sarà il? I chilometri dopo la brusca partenza portano in discesa. Dopo Ax-les-Thermes la colonna si troverà a Tarascon-sur-Ariège. Laè favorevole alle fughe. La prima sfida della giornata è il Col de Port (11,4 km; 5,1%), la cui ...

Advertising

virginiaraggi : Roma si conferma tappa dei grandi eventi internazionali. Il 9 aprile 2022 torna nella Capitale il Campionato del Mo… - ItaliaViva : Ciao Ciao Alfonso. Ieri ennesima tappa del cambiamento voluto da Draghi, sostenuto anche dall'instancabile lavoro d… - antopillosio : RT @il_piccolo: Bruno Pizzul legge le formazioni di Italia e Inghilterra prima della finalissima di Euro2020 in occasione della Cena in Ros… - FedericaCioffi7 : RT @italianarmyfam_: ??Questo è proprio il nostro anno, basta solo che i BTS annuncino una futura tappa del tour in Italia e abbiamo vinto T… - pablo_ivonne : RT @ChrisPeverieri: Quattordici anni fa con la mia compagna Rita, partivamo per un lungo viaggio in America Latina. La prima tappa, con la… -