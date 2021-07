Tabellone Wta Praga 2021: Kvitova guida il seeding, c’è Gatto-Monticone (Di martedì 13 luglio 2021) Il Tabellone e i risultati aggiornati del torneo Wta di Praga 2021, in programma dal 12 al 18 luglio. La tennista di casa Petra Kvitova guida il seeding insieme alle connazionali Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova. Presente Giulia Gatto-Monticone, unica azzurra in gara. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO (Q) Sramkova b. (1) Kvitova 7-6(5) 3-6 6-4 (WC) Kuzmova b. Barthel 2-6 6-4 6-3 (Q) Muhammad b. Cabrera 3-6 6-2 6-2 (8) Martincova b. Murray 6-1 6-4 (4) Bouzkova vs Sanders (Q) Radwanska ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La tennista di casa Petrailinsieme alle connazionali Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova. Presente Giulia, unica azzurra in gara. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO (Q) Sramkova b. (1)7-6(5) 3-6 6-4 (WC) Kuzmova b. Barthel 2-6 6-4 6-3 (Q) Muhammad b. Cabrera 3-6 6-2 6-2 (8) Martincova b. Murray 6-1 6-4 (4) Bouzkova vs Sanders (Q) Radwanska ...

Advertising

federtennis : Prima volta nel tabellone principale di un torneo #WTA: Lucia Bronzetti, dopo aver superato le qualificazioni, sfid… - sportface2016 : #Tennis #Wta #Losanna 2021, Lucia #Bronzetti accede al tabellone principale: sconfitta in rimonta l'elvetica… - STnews365 : WTA Praga 2021: Giulia Gatto-Monticone subito eliminata da Greet Minnen Si conclude molto velocemente l’esperienza… - zazoomblog : WTA Losanna 2021: Camila Giorgi e Jasmine Paolini in Svizzera con Zidansek e Ferro prime del tabellone - #Losanna #… - zazoomblog : WTA Losanna 2021: Camila Giorgi e Jasmine Paolini in Svizzera con Zidansek e Ferro prime del tabellone - #Losanna… -