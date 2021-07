Surriscaldamento globale | la metà delle emissioni di gas serra proviene da 25 città | ecco quali

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 13 luglio 2021) Ladi gasprovengono da 25 megalopoli, di cui 23 si trovano in Cina. La riduzioneè necessaria per scongiurare gli effetti del global warming. Gli studi degli ultimi 30 anni hanno dimostrato come l’emissione di gasinfluiscano nele nella distruzione di habitat. Il global warming causa l’aumento della temperatura del globo e di conseguenza di quella dei mari. Il primo fenomeno evidente è stato lo scioglimento dei ghiacciai, mentre in questi anni stiamo assistendo ad ...