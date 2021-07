Super Mario sbarca sugli smartwatch grazie a questa collaborazione tra Nintendo e Tag Heuer (Di martedì 13 luglio 2021) Tag Heuer e Nintendo collaborano per il lancio di uno smartwatch "Connected" in edizione limitata griffato Super Mario per spronarvi a muovervi di più. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 13 luglio 2021) Tagcollaborano per il lancio di uno"Connected" in edizione limitata griffatoper spronarvi a muovervi di più. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

GamingTalker : Super Mario, Tag Heuer svela il suo costoso orologio - TuttoAndroid : Super Mario sbarca sugli smartwatch grazie a questa collaborazione tra Nintendo e Tag Heuer - QuotidianPost : Perchè la cartuccia di Super Mario 64 è stata venduta all’asta per 1,56 milioni di dollari? - twMec : RT @giuliocavalli: Avete avuto la coppa, cosa volete di più? Ora tutti in fila a baciare la mano a Super Mario. - Marco_Bello1 : RT @giuliocavalli: Avete avuto la coppa, cosa volete di più? Ora tutti in fila a baciare la mano a Super Mario. -