‘Summer School Unisannio’ | per tre giorni si sperimenta la vita universitaria

Si è aperta oggi la prima edizione della Summer School UniSannio. Circa 100 studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori vivranno per tre giorni, fino al 15 luglio, un'esperienza di formazione a contatto con i docenti dell'Università del Sannio per scoprire le proprie vocazioni universitarie. Nelle aule e nei laboratori dell'Ateneo potranno approfondire le loro passioni attraverso un'ampia proposta di corsi su temi di economia, finanza, diritto, sulle grandi opere dell'ingegneria civile dal progetto alla costruzione, sulle sfide dell'elettronica, sulla biosicurezza, sulla sostenibilità ambientale, sulla matematica che ...

