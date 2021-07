Sudafrica | 45 morti e almeno 757 arresti nelle proteste

(Di martedì 13 luglio 2021) In due province delsono stati saccheggiati negozi anche oggi, per il quinto giorno di seguito, con il presidente Cyril Ramaphosa che ha schierato i soldati per sedare i disordini che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica morti

In due province delsono stati saccheggiati negozi anche oggi, per il quinto giorno di seguito, con il ... Il bilancio delle vittime per Gauteng si attesta a 19, ha aggiunto. ...Pretoria, 13 lug 15:44 - Continua ad aumentare il bilancio delle vittime degli scontri scoppiati indopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma, con almeno...Sono oltre 30 al 13 luglio le persone morte in Sudafrica in seguito alle proteste scatenate dall’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma la scorsa settimana. Gli arresti sono circa 800, secondo quanto r ...In due province del Sudafrica sono stati saccheggiati negozi anche oggi, per il quinto giorno di seguito, con il presidente Cyril Ramaphosa che ha schierato i soldati per sedare i disordini che hanno ...