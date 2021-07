SU ITALIA 1 LE SERIE CHE ACCENDONO L’ESTATE: CHICAGO FIRE, CHICAGO P.D. E PRODIGAL SON (Di martedì 13 luglio 2021) La prima serata delL’ESTATE di ITALIA 1 si accende con l’atteso appuntamento con i drama firmati dal pluripremiato produttore Dick Wolf. Da mercoledì 14 luglio, per la prima volta in chiaro, l’ottava stagione di “CHICAGO FIRE”, mentre da venerdì 16 luglio la settima stagione di “CHICAGO P.D”. “CHICAGO FIRE” racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del CHICAGO FIREhouse. Il finale della scorsa stagione si era concluso con la squadra di ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 luglio 2021) La prima serata deldi1 si accende con l’atteso appuntamento con i drama firmati dal pluripremiato produttore Dick Wolf. Da mercoledì 14 luglio, per la prima volta in chiaro, l’ottava stagione di “”, mentre da venerdì 16 luglio la settima stagione di “P.D”. “” racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 delhouse. Il finale della scorsa stagione si era concluso con la squadra di ...

