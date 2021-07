Studio Supernova presenta | ? Il gioco è tratto… pocket version ?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Ilè Tratto è un progetto che nasce con l’obiettivo di mostrare come si può ancora giocare con “carta e penna”, non solo ai grandi classici come l’impiccato o il tris, ma anche a giochi moderni ideati da game designer internazionali appositamente per. Il primo box della serie include 10 giochi originali di strategia e tattica, stampati su plance cancellabili e rigiocabili all’infinito. Dieci sfide di intelletto e abilità da 2 a 4 giocatori, di tutte le difficoltà e per tutti i gusti, perfette da tenere sempre nello zaino e da giocare sotto l’ombrellone o, perché no, durante l’aperitivo! Ragnetti – Photo ...