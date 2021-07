Stop grandi navi a Venezia | da agosto San Marco off - limits

(Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 'Il Decreto adottato oggi costituisce un importante passaggio per la tutela del sistema lagunareno',...

Dal primo agosto lenavi non passeranno più davanti a San Marco nel canale della Giudecca', è stato il commento del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, al termine del Cdm, che ha ...Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini , ha annunciato che dal primo agosto 2021 lenavi non potranno più raggiungere Venezia attraverso il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca. "Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che ...Via libera del Cdm al decreto: non potranno più passare davanti a San Marco e nell'intero Canale della Giudecca. Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera. Franceschini: "Gio ...Dal primo agosto sarà inibito il traffico alle imbarcazioni di stazza superiore alle 25mila tonnellate, che saranno spostate a Marghera ...