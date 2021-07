Stop dal 1 agosto al passaggio delle Grandi navi a Venezia

(Di martedì 13 luglio 2021) Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 'Il Decreto adottato oggi costituisce un i mportanteper la tutela del sistema lagunareno'...

Corriere : Ora è ufficiale: le grandi navi fuori da Venezia dal primo agosto. «Giornata storica» - repubblica : Venezia: dal 1 agosto stop alle grandi navi davanti a S.Marco e sul canale della Giudecca - borghi_claudio : Due parole dal convegno di ieri #RebalancingEurope su #ObbligoVaccinale e economia. - ArteMagazine : Venezia, stop a Grandi Navi in Laguna dal 1 agosto 2021. Bacino, Canale di San Marco e Canale della Giudecca dichi… - Sara04400782 : RT @Monica09058845: Stop alle grandi navi a Venezia dal primo agosto....approvato...???????? -

Il decreto legge, approvatoConsiglio dei Ministri, prevede il divieto di navigazione a Venezia e nelle vie marittime definite di interesse culturale. Il divieto di navigazione è previsto per le ...... in grado di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio e lo sviluppo economico e sociale dell'intera area " ha spiegato Enrico Giovannini "prossimo anno, verranno realizzati i primi ...Via libera del Cdm al decreto: non potranno più passare davanti a San Marco e nell'intero Canale della Giudecca. Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera. Franceschini: "Gio ...Nella giornata di domenica 18 luglio, l’autodromo di Silverstone sarà teatro del decimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna. Questa gara è una vera e propria ...