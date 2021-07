Stereo Vintage da fantascienza | è l’Anniversary 600 che vi terrà svegli

Leggi su computermagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel nuovo millennio ascoltare la musica è, purtroppo, limitante: a volte ci si accontenta di andare su Youtube, affidarsi a servizi in streaming on demand, tipo Spotify o simili. Prima non era così, la musica passava per gli impianti. Assemblati.Retro (Adobe Stock)Un amplificatore Rotel A11 nella versione Tribute, il suo lettore CD Rotel CD11 Tribute, un giradischi Project Debut Carbon Evo e i diffusori B&W 607 Anniversary Edition. Et voilà, ecco unoretrò, un po’un po’ performante, da, che vicertamente. ...