Stellantis EV Day - Gigafactory a Termoli | nel 2024 la prima Alfa elettrica e nuove Fiat a batterie

(Di martedì 13 luglio 2021) "Quattro piattaforme dedicate con autonomie comprese tra i 500 e gli 800 chilometri, cinquee oltre 260 GWh di capacità complessiva. Oltre a Francia e Germania, abbiamo raggiunto l'accordo con il governo italiano per aprire la terza a". Così, in apertura dell'EV Day di, l'ad Carlos Tavares ha annunciato che la fabbrica molisana di FCA sarà convertita per produrreper auto elettriche. Nei prossimi anni, infatti, i vari marchi del gruppo punteranno tutto sull'elettrificazione: nel, per esempio, l'Romeo lancerà il suo primo modello 100% ...

Per quanto l'ex gruppo FCA oggi convogliato innon diffondesse cifre di dettaglio sui ... al Capital marketsdi Balocco, venivano date come fattibili. Sogno proibito. C'è però una terza, ...... già preannunciata durante l'EVorganizzato dall'azienda frutto della fusione tra FCA e PSA Secondo quanto riporta Automotive News ,ha firmato un accordo che diventerà effettivo dal ...Per quanto l'ex gruppo Fca oggi convogliato in Stellantis non diffondesse cifre di dettaglio sui ... dalle promesse dei 400 mila pezzi che ancora nel 2018, al Capital markets day di Balocco, venivano ...Il gioco di parole è presto detto: Stellantis fa una ulteriore Svolt verso l'elettrico siglando un accordo con un nuovo fornitore di batterie ...