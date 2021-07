Stefino | 1 compleanno per la gelateria di Piazza Alessandria | gelato gratis per i bimbi

Leggi su funweek

(Di martedì 13 luglio 2021) Manca poco al 24 luglio, quando ladi Roma compirà un anno. Un anniversario che vuole essere per il punto vendita diuna nuova inaugurazione, considerando i primi mesi come un rodaggio, per misurarsi con la città e il quartiere e le interruzioni invernali legate alla pandemia. Per l’occasione, ilsarà omaggio per i più piccini sia sabato 24 che domenica 25 luglio, perché ildi, come dice il suo fondatore Stefano Roccamo: “Va bene per i grandi, ma anche per i bambini, che nelle creme trovano i gusti più golosi, con ...