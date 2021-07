Stefano De Martino, come ha reagito alla nascita della figlia di Belen, Luna Marì? Ecco cosa ha fatto (Di martedì 13 luglio 2021) Stefano De Martino e Belen Rodriguez ormai non stanno più insieme e la loro separazione ha portato la showgirl ad avere una nuova storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto anche una figlia nata proprio pochi giorni fa. I rapporti con l’ex ballerino di Amici sembravano ormai molti freddi e distaccati, ma qualcosa potrebbe... Leggi su donnapop (Di martedì 13 luglio 2021)DeRodriguez ormai non stanno più insieme e la loro separazione ha portato la showgirl ad avere una nuova storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto anche unanata proprio pochi giorni fa. I rapporti con l’ex ballerino di Amici sembravano ormai molti freddi e distaccati, ma qualpotrebbe...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì - infoitcultura : Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino - infoitcultura : Belen mamma, la reazione di Stefano De Martino - Bear19250158 : Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta: la reazione di Stefano De Martino - glooit : È nata Luna Marì, Stefano De Martino mette like alla foto di Belén Rodriguez leggi su Gloo -