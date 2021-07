SSC Napoli | giornata di raduno per gli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno

(Di martedì 13 luglio 2021) La SSCfa sapere tramite il proprio profilo Twitter di essersi radunato al SSC. Di seguito è riportato il comunicato: "diper ilall'SSC. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1. Domani stesso programma prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole".

