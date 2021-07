Sport e disabilità | Lega Navale Italiana con Cimmino nella traversata Ostia-Torvaianica

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 luglio 2021) Venerdì 16 luglio 2021, alle ore 11:00, presso la Sezione didella(LNI) in lungomare Caio Duilio 36 (Lido di) avrà luogo la conferenza stampa per la presentazione della tappaLido-del “Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle persone con” che vede protagonista il nuotatore conSalvatore. La 7a tappa di-56 anni ed originario di Torre Annunziata (Napoli), ma romano di adozione- partirà dalla spiaggia della ...