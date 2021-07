Spero di sbagliarmi, ma temo che la sbornia del post-Europeo passerà presto (Di martedì 13 luglio 2021) Sono il primo a sperare che vada tutto bene, che i vaccini funzionino alla grande, che il prossimo autunno le nostre alunne e i nostri alunni possano incontrarsi, e abbracciarsi, a scuola. Sono il primo a sperare di poter uscire di casa senza prima dovermi ricordare di portare con me la mascherina; e che i nostri operatori sanitari non siano chiamati a doppi turni, estenuanti. Nessuno desidera ripiombare nell’incubo di una nuova ondata di contagi, che insieme alle vite spezzerebbe le gambe di un’economia già fragile. Per non parlare di nuove (vecchie) restrizioni, sul rispetto delle quali non ho certezze. C’è però una cosa che in questi giorni mi ha mandato ai matti: la narrazione relativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Sono il primo a sperare che vada tutto bene, che i vaccini funzionino alla grande, che il prossimo autunno le nostre alunne e i nostri alunni possano incontrarsi, e abbracciarsi, a scuola. Sono il primo a sperare di poter uscire di casa senza prima dovermi ricordare di portare con me la mascherina; e che i nostri operatori sanitari non siano chiamati a doppi turni, estenuanti. Nessuno desidera ripiombare nell’incubo di una nuova ondata di contagi, che insieme alle vite spezzerebbe le gambe di un’economia già fragile. Per non parlare di nuove (vecchie) restrizioni, sul rispetto delle quali non ho certezze. C’è però una cosa che in questi giorni mi ha mandato ai matti: la narrazione relativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Spero sbagliarmi Gestione della movida, "coinvolgere i giovani" Non mi risultano, ma spero di sbagliarmi, osservazioni sui ragazzi che sono arrivati a compiere certi atti, sul loro disagio e sulle difficoltà che vivono" conclude Giommoni.

SBK: Chaz Davies, ora serve il Cuor di leone! Chaz è una persona educata e disponibile, e per la stima che nutro nei suoi confronti spero ovviamente di sbagliarmi, ma il timore è che nemmeno con il Team Go Eleven riuscirà a sfruttare tutto il ...

Sulle polemiche in consiglio comunale a Montevecchia volevo semplicemente dare un mio parere sui fatti scritti nell'articolo riguardante l'ultimo consiglio comunale di Montevecchia. Il mio è un parere soggettivo e, alla luce di quello che ho visto negli ...

