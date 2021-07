Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante Delta” (Di martedì 13 luglio 2021) “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita”, così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al W20. Speranza ha specificato anche che in tutta Europa “stiamo assistendo a una crescita significativa dei casi” dovuta “alla variante Delta”. Per questo è importante continuare a vaccinare. “Abbiamo superato le 58 milioni di dosi somministrate. E dobbiamo insistere e continuare con questo ritmo”, ha detto. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) “che sia”, così il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al W20.ha specificato anche che in tutta Europa “stiamo assistendo a unasignificativa dei casi” dovuta “alla”. Per questo è importante continuare a vaccinare. “Abbiamo superato le 58 milioni di dosi somministrate. E dobbiamo insistere e continuare con questo ritmo”, ha detto. L'articolo proviene da Il ...

