Sostegni bis | da fisco a licenziamenti | cashback | scuola e auto Cosa prevede

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dalle nuove scadenze fiscali alle novità sulla durata dei contratti a termine, dallaagli incentivi per le, dall'ampliamento del fondo perduto per le imprese aiad hoc per alcuni settori più colpiti a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Fino alla proroga della verifica del Durc per l'anno bianco contributivo delle partite Iva con una soluzione di mediazione trovata all'ultimo minuto con la Ragioneria Generale dello Stato che l'aveva stoppata insieme ad altre coperture di alcuni emendamenti approvati dalla commissione Bilancio della Camera. Ci sarà oggi il voto di fiducia da parte di Montecitorio sul dl ...