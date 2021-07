Sondaggi politici | Fdi sorpassa la Lega | è primo partito al 20 | 8%

(Di martedì 13 luglio 2021) Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che nell’ultima settimana guadagna lo 0,3% e diventa ilitaliano al 20,8%. E’ quanto emerge dalla rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 12 luglio 2021. Ildi Giorgia Meloni supera lache si attesta al 20,2%, perdendo in sette giorni lo 0,4%. Al terzo posto il Pd al 18,9% (+0,2% nell’ultima settimana). A seguire il M5S al 14,4% (-0,2%); Forza Italia al 6,8% (-0,2%); Azione al 3,9% (-0,1%); Sinistra italiana al 2,7% (+0,3%); Mdp Articolo 1 al 2,5% (-0,2%); Italia Viva al 2,4% (-0,1%); +Europa al 2% (-0,1%); Verdi ...

L'ultima rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 12 luglio 2021 Continua l'avanzata di Fratelli d'Italia che nell'ultima settimana guadagna lo 0,3% e diventa il ...: Fratelli d'Italia torna ancora primo partito, la Lega è seconda al 20,2% e il Partito Democratico è terzo in lento recupero al 18,9% Argomenti trattati Fratelli d'Italia torna ...E' già in vetta alla classifica delle novità di Amazon 'Controcorrente' (pp. 272, euro 17,90), il nuovo libro di Matteo Renzi, pubblicato da Piemme, che arriva in libreria e sugli store online il 13 l ...Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che nell’ultima settimana guadagna lo 0,3% e diventa il primo partito italiano al 20,8%. E’ quanto emerge dalla rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzi ...