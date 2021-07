Sondaggi elettorali SWG | Fratelli d’Italia allunga e stacca la Lega

(Di martedì 13 luglio 2021) Ora non si tratta più di un sorpasso di un decimale, ma qualcosa di più, che sembra destinato a durare.secondo gli ultimidi SWG torna primo partito, crescendo del 0,3% e raggiungendo il 20,8%, ma soprattutto laperde altro terreno scivolando indietro di quattro decimali al 20,2%, il 0,6% in meno del partito di Giorgia Meloni, che ora appare ancora più sulla cresta dell’onda. Dietro il PD arranca, guadagnando uno 0,2% che però lo porta a un sempre deludente 18,9%. E continua il periodo negativo del Movimento 5 Stelle, squassato dalle lotte ...

SWG, Fratelli d'Italia allunga e stacca la Lega Ora non si tratta più di un sorpasso di un decimale, ma qualcosa di più, che sembra destinato a durare. Fratelli d'Italia secondo ......degli altri schieramenti saldamente in campo e già attivissimi nelle rispettive campagne,... A far tremare il primo cittadino è Luca Bernardo , candidato del centrodestra, e se iche ...Fratelli d’Italia secondo gli ultimi sondaggi elettorali di SWG torna primo partito, crescendo del 0,3% e raggiungendo il 20,8%, ma soprattutto la Lega perde altro terreno scivolando indietro di ...Facebook Shares L’ultima rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 12 luglio 2021 Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che nell’ultima settimana guadagna lo 0,3% ...