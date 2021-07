Sky Sport DE: il Chelsea vuole Haaland, Raiola chiede 40 milioni di commissione (Di martedì 13 luglio 2021) Cominciano a farsi più insistenti le voci di mercato che legano il Chelsea ad Erling Haaland. Gli inglesi, stando a quanto riporta Sky Sport Deutschland, stanno preparando una maxi-offerta da 175 milioni di euro per l’attaccante del Borussia Dortmund. Sarebbe la seconda operazione più costosa nella storia del calcio, dopo Neymar al Paris Saint-Germain per 222 milioni nel 2017. I 175 milioni non sono però la cifra più sorprendente. Infatti, è riportata anche la richiesta di Mino Raiola, agente di Haaland, quantificate in 40 milioni di euro. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Cominciano a farsi più insistenti le voci di mercato che legano ilad Erling. Gli inglesi, stando a quanto riporta SkyDeutschland, stanno preparando una maxi-offerta da 175di euro per l’attaccante del Borussia Dortmund. Sarebbe la seconda operazione più costosa nella storia del calcio, dopo Neymar al Paris Saint-Germain per 222nel 2017. I 175non sono però la cifra più sorprendente. Infatti, è riportata anche la richiesta di Mino, agente di, quantificate in 40di euro. ...

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - _alexpaglia : RT @SkySport: ?? Sì, avevamo capito che non avevi capito ???????? GRAZIE GIGIO?? ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Lo speciale su - YBah96 : RT @SkySport: #Milan, affare #Giroud in definizione: giovedì possibili visite. Le news di #calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato https… -