Sindrome di Guillain-Barré | l’allarme degli Usa sul possibile legame con il vaccino Jonhson & Johnson

(Di martedì 13 luglio 2021) La Food and Drug Administration ha emesso un nuovo avviso su untra ilanti Covid-19e una rara patologia neurologica nota comedi. Secondo l’agenzia Usa per la sicurezza dei farmaci il rischio è da tre a cinque volte più alto tra i vaccinati con J;J rispetto alla popolazioneUsa. La Fda ha identificato un centinaio di casi, la maggior parte dai 50 anni in su, con un decesso. Quasi 13 milioni di persone hanno ricevuto negli ...

Nessun legame con la- Barré è stato trovato invece per i vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna, che usano tecnologie differenti. In Usa sono stati vaccinati col J&J quasi 13 ...Nessun legame con la- Barré è stato trovato invece per i vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna, che usano tecnologie differenti. In Usa sono stati vaccinati col J&J quasi 13 ...WASHINGTON - La Food and Drug Administration, l'ente statunitense preposto al controllo e alla regolamentazione dei farmaci, ha emesso un nuovo avvertimento per il vaccino anti-Covid di Johnson&Johnso ...La Food and Drug Administration ha emesso un avvertimento sulla possibile sindrome rara ai nervi col vaccino Jensen: ovvero la sindrome di Guillain-Barre ...