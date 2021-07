Sei Nazioni Under 20, mai vista con l'Inghilterra un'Italia così. Ma non basta (Di martedì 13 luglio 2021) All'Inghilterra il Grande Slam, all'Italia gli applausi e il rammarico di aver sfiorato ancora la storica impresa. Gli azzurrini del rugby non riescono a battere gli inglesi come i big del calcio. Ma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 luglio 2021) All'il Grande Slam, all'gli applausi e il rammarico di aver sfiorato ancora la storica impresa. Gli azzurrini del rugby non riescono a battere gli inglesi come i big del calcio. Ma ...

UnicaValu : RT @Federugby: ?? #ItaliaU20 ?? La prestazione di oggi, in particolar modo nel secondo tempo, evidenzia il lavoro fatto dai ragazzi in pre… - Federugby : ?? #ItaliaU20 ?? La prestazione di oggi, in particolar modo nel secondo tempo, evidenzia il lavoro fatto dai ragaz… - dantegiumanini : Bravissimi i nostri Azzurrini del ?@SeiNazioniRugby? Rugby, Sei Nazioni Under 20: un’Italia da urlo spaventa l’Ing… - nmagstars : Sei Nazioni under 20: Italia, impresa sfiorata contro l'Inghilterra - Aquila6811 : RT @Eurosport_IT: L'Inghilterra trema, bravissimi azzurrini! ???? #Rugby | #InghilterraItalia | #SixNationsU20 -