Seda il marito e poi lo strangola: una 60enne si costituisce alla polizia (Di martedì 13 luglio 2021) Lo ha Sedato e poi strangolato con dei lacci di scarpe. Luciano Giacobone, camionista di 64 anni, è morto così, e a ucciderlo sarebbe stata la moglie. “Venite a prendermi”, confessa poi la donna, che ora si trova in carcere. La coppia era sposata dal 1990, lei era in pensione, lui a casa dallo scorso su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 luglio 2021) Lo hato e poito con dei lacci di scarpe. Luciano Giacobone, camionista di 64 anni, è morto così, e a ucciderlo sarebbe stata la moglie. “Venite a prendermi”, confessa poi la donna, che ora si trova in carcere. La coppia era sposata dal 1990, lei era in pensione, lui a casa dallo scorso su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Seda il marito e poi lo strangola: una 60enne si costituisce alla polizia - LiberaTvTicino : Seda il marito e lo strangola. 'Mi ha picchiata per anni, non ne potevo più' - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA UNA 60ENNE SEDA E POI STRANGOLA IL MARITO CON I LACCI DELLE SCARPE - _DAGOSPIA_ : IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA UNA 60ENNE SEDA E POI STRANGOLA IL MARITO CON I LACCI DELLE SCARPE… - CorriereTorino : Seda il marito e lo strangola: «Ero stanca delle sue botte, picchiava me e mio figlio» -