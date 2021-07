Scozia | richiesto riconoscimento per Mancini | «Fatelo cittadino onorario»

(Di martedì 13 luglio 2021) Inha preso piede una strana richiesta per assegnare una Roberto: nominarloIl giornale scozzese The National, che aveva già pubblicato una copertina diventata virale con Robertoversione Braveheart, ha rilanciato unparticolare per il ct azzurro. La testata ha proposto di conferire al tecnico jesino la cittadinanza onoraria scozzese, per avere sconfitto gli eterni rivali dell’Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scozia richiesto

Calciomercato.com

... da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, e da Jim Wallace, moderatore della Chiesa di. "... assicurando vicinanza nello sforzodi un rinnovato discernimento su 'come servire al ...Nelle campagne croate e in alcuni Paesi come l'Irlanda, l'Inghilterra e la, troviamo alcune ... fanno di Baljenac un luogo sicuramente unico , motivo per il quale il governo croato ha...In Scozia ha preso piede una strana richiesta per assegnare un riconoscimento a Roberto Mancini: nominarlo cittadino onorario Il giornale scozzese The National, che aveva già pubblicato una copertina ...Ne parlò un paio d’anni fa già il sindaco di Genova Marco Bucci e si è tornato a riparlarne in occasione della sfida tra la nazionale dei Tre Leoni e gli Azzurri ...