Scontri in Yemen | sale la tensione nel Paese

(Di martedì 13 luglio 2021) Proseguono gliin. Nonostante la proposta di un cessate il fuoco da parte della coalizione saudita, si combatte ancora nel governatorato di Ma’rib. Non solo. Perché gli Houthi si ritengono i responsabili degli attacchi ai quartieri residenziali a Hodeidah, nell’Ovest del. Dal canto suo, l’esercito regolareita avanza nella regione centro-meridionale di

Il governo dello Yemen ha cercato di proteggere le province intorno ad Al Bayda e di indebolire gli Houthi negli ultimi giorni, mentre continuano gli attacchi dei ribelli a Marib e Al Jawf. Yemen: la guerra, il blocco sulle importazioni di beni essenziali e l'aumento del prezzo del ... Mentre l'aggravarsi degli scontri nel Sahel centrale e nel bacino del lago Ciad ha costretto 5,3 milioni ... Almeno venti leader militari dei ribelli sciiti Houthi in Yemen sono stati uccisi in una battaglia nella provincia di Al Bayda, ...