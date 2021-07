Sciopero generale a Firenze e provincia lunedì 19 luglio. Sostegno alla vertenza Gkn (Di martedì 13 luglio 2021) Non sono tollerabili 422 licenziamenti. Soprattutto fatti via mail. Sarà per questo Sciopero generale generale nell'area metropolitana di Firenze il 19 luglio, con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce e astensione dal lavoro per le prime quattro ore della giornata, a Sostegno della vertenza Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Non sono tollerabili 422 licenziamenti. Soprattutto fatti via mail. Sarà per questonell'area metropolitana diil 19, con manifestazione la mattina in piazza Santa Croce e astensione dal lavoro per le prime quattro ore della giornata, adellaGkn di Campi Bisenzio () L'articolo proviene daPost.

