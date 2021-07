Scambio elettorale politico mafioso a Latina: indagato l’eurodeputato Matteo Adinolfi (Di martedì 13 luglio 2021) Latina- Oggi i militari del Nucleo Investigativo e del Reparto Territoriale di Aprilia, congiuntamente a personale della locale squadra Mobile, nel contesto dell’operazione pertinente l’arresto di Raffaele Del Prete e Emanuele Forzan notificavano a Matteo Adinolfi, già coordinatore provinciale per la Lega e consigliere comunale di Latina, dal 26 maggio 2019 eurodeputato per il gruppo “identità e democrazia” in quota Lega: la nomina e comunicazione del difensore d’ufficio e contestuale informazione di garanzia; l’invito a rendere interrogatorio davanti i pubblici ministeri della procura distrettuale antimafia di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021)- Oggi i militari del Nucleo Investigativo e del Reparto Territoriale di Aprilia, congiuntamente a personale della locale squadra Mobile, nel contesto dell’operazione pertinente l’arresto di Raffaele Del Prete e Emanuele Forzan notificavano a, già coordinatore provinciale per la Lega e consigliere comunale di, dal 26 maggio 2019 eurodeputato per il gruppo “identità e democrazia” in quota Lega: la nomina e comunicazione del difensore d’ufficio e contestuale informazione di garanzia; l’invito a rendere interrogatorio davanti i pubblici ministeri della procura distrettuale antimafia di Roma ...

