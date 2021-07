Sassuolo, c’è anche Rogerio: ecco perché aveva saltato il primo giorno (Di martedì 13 luglio 2021) Buone notizie per mister Dionisi che ritrova Rogerio. Il brasiliano era assente nel primo giorno del ritiro causa Covid (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Secondo giorno di ritiro a Vipiteno per il Sassuolo di mister Dionisi che prepara la sua prima stagione alla guida dei neroverdi. Rogerio ha raggiunto i compagni a Vipiteno. Ha saltato il primo giorno perché era ancora in quarantena, essendo rientrato dalle vacanze in Brasile. Stamattina ha preso parte all’allenamento con la squadra di Alessio Dionisi. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Buone notizie per mister Dionisi che ritrova. Il brasiliano era assente neldel ritiro causa Covid (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Secondodi ritiro a Vipiteno per ildi mister Dionisi che prepara la sua prima stagione alla guida dei neroverdi.ha raggiunto i compagni a Vipiteno. Hailera ancora in quarantena, essendo rientrato dalle vacanze in Brasile. Stamattina ha preso parte all’allenamento con la squadra di Alessio Dionisi. L'articolo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Sassuolo, su Locatelli non solo la Juve, c'è anche l'Arsenal - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Sassuolo, su Locatelli non solo la Juve, c'è anche l'Arsenal - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Sassuolo, su Locatelli non solo la Juve, c'è anche l'Arsenal - napolimagazine : TUTTOSPORT - Sassuolo, su Locatelli non solo la Juve, c'è anche l'Arsenal - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Sassuolo, su Locatelli non solo la Juve, c'è anche l'Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo c’è Mourinho si allena a Hyde Park e scrive su Instagram: "Il 6 luglio sta arrivando..." (FOTO) Giallorossi.net