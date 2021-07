Sarah Nile chiude per sempre l’amicizia con Veronica Ciardi dopo il mancato invito al matrimonio | ecco il messaggio d’addio

(Di martedì 13 luglio 2021)ha deciso dire perla sua amicizia connata nella casa della decima edizione del Grande Fratello. Un’amicizia che fu definita dalle due “un amore” con tanto di baci saffici e dichiarazioni più o meno palesi. Insomma, prima delle Rosmello c’erano loro e dettero vita, inconsapevolmente, a quello che fu chiamato semplicemente “il sogno”. Le due infine furono messe al televoto una contro l’altra per volere di Mauro Marin (che vinse quell’edizione), ma nonostante quellofra le due è continuata anche fuori, fra alti e bassi. ...

fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - lexa874 : RT @ognipezzodipel1: sarah nile dopo aver rovinato il giorno del matrimonio di veronica - jessica_zorzina : RT @ToniaPeluso: “Io sono trasparente.. solo luce, tu sei tenebre e bugie.” Ma ci pensate che dopo 11 anni saremmo stati ancora qui ad ass… - HMrpotter : RT @Ri_Ghetto: Sarah Nile non invitata al matrimonio di Veronica Ciardi - ItsOkayToBeGa13 : RT @redelniente13: Sarah Nile a casa sua consapevole di aver rovinato il matrimonio di Veronica -

Infatti, la soubrette romana fu ripresa dalle telecamere della casa durante lo scambio di un bacio appassionato con, anche lei concorrente del GF e amica di Veronica. Federico e Veronica ...e Veronica Ciardi sono state le indimenticabili protagoniste del Grande Fratello 10 . La loro amicizia particolare si era ben presto trasformata in una forma d'amore che le fan chiamavano ...Il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi turbato da un'improvvisa bufera. Sarah Nile, concorrente del Grande Fratello 10 insieme alla moglie del calciatore della Juventus, si è sfogata ...Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e condivide un messaggio privato: “Sparisci per sempre dalla mia vita”.