'Sapete cosa fare': guarda il momento in cui Mancini annuncia la formazione prima della finale (Di martedì 13 luglio 2021) Roberto Mancini prima della finalissima degli Europei di Wembley tra Italia e Inghilterra trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po' la tensione. guarda il video del ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Robertofinalissima degli Europei di Wembley tra Italia e Inghilterra trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po' la tensione.il video del ...

Advertising

NaliOfficial : Mi dicono che #MovimentoLento è la colonna sonora migliore per stemperare l’ansia pre partita ?? Quindi se non lo st… - hqneyclouds : RT @niallloveskevin: Comunque mo vi dico una cosa che non sapete e tutto il mondo dovrebbe saperlo. La bandiera inglese c’è stata rubata pu… - giovannitrivel3 : RT @LaBombetta76: @eterea_eterea @giorgio_gori Ma smettetela che manco sapete cosa sia una vera terapia genica - ITSCOMINGTOR0ME : di culo o andarvi a nascondere sotto il prato del campo da calcio, perché voi di entrare IN UNO STADIO non lo merit… - Lquared : #ddlzan Quando il dibattito politico viene fomentato con frasi alla 'che schifo fate politici' di @ChiaraFerragni s… -