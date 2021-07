Sanità, Ciarambino (M5S): “Mai più blocco assistenza ai cittadini” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non consentiremo più che i cittadini della Campania restino per sei mesi privi di assistenza sanitaria, costringendo chi ha una patologia oncologica, cronica o comunque di una certa gravità, a doversi pagare di tasca propria esami specialistici. Con l’approvazione all’unanimità della mozione a mia firma, ho ottenuto che la Regione Campania riconfiguri i tetti di spesa delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate, così da evitare il blocco dell’assistenza, soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo. È paradossale che oggi i tetti di spesa per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non consentiremo più che idella Campania restino per sei mesi privi disanitaria, costringendo chi ha una patologia oncologica, cronica o comunque di una certa gravità, a doversi pagare di tasca propria esami specialistici. Con l’approvazione all’unanimità della mozione a mia firma, ho ottenuto che la Regione Campania riconfiguri i tetti di spesa delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate, così da evitare ildell’, soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo. È paradossale che oggi i tetti di spesa per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sanità, #Ciarambino (M5S): 'Mai più blocco #Assistenza ai #Cittadini' ** - Ora_Notizie : L’annuncio della vicepresidente del Consiglio regionale: “Grazie a interlocuzioni con dg dell’ospedale di Caserta,… - Scisciano : Campania, Sanità. Ciarambino (M5S):”Rientrano nella nostra regione decine di infermieri in mobilità”: L’annuncio de… - bassairpinia : Ciarambino:“Sanità, rientrano in Campania decine di infermieri in mobilità” - -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Ciarambino Ecco le mozioni approvate in consiglio regionale Anche la capogruppo del M5S Valeria Ciarambino ha evidenziato l'importanza di garantire il diritto ... Sul tema è intervenuto il Presidente della Commissione Regionale Sanità Vincenzo Alaia: 'con la ...

Ciarambino: "Autismo, con mozione condivisa superiamo le criticità della delibera regionale" Con la mozione condivisa insieme alle altre forze politiche in Commissione Sanità, abbiamo superato ... Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, nel commentare l'...

Ciarambino: “Sanità, rientrano in Campania decine di infermieri in mobilità” Retesei Anche la capogruppo del M5S Valeriaha evidenziato l'importanza di garantire il diritto ... Sul tema è intervenuto il Presidente della Commissione RegionaleVincenzo Alaia: 'con la ...Con la mozione condivisa insieme alle altre forze politiche in Commissione, abbiamo superato ... Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria, nel commentare l'...