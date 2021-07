San Donato Milanese, accoltella il chiururgo dopo la visita in ospedale: 75enne in cella per tentato omicidio (Di martedì 13 luglio 2021) Ha accoltellato, con un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri, il chirurgo che lo stava visitando, perché non era soddisfatto della diagnosi. La vittima è Giovanni Malacrida, medico Milanese ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Hato, con un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri, il chirurgo che lo stavando, perché non era soddisfatto della diagnosi. La vittima è Giovanni Malacrida, medico...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, paziente accoltella chirurgo al San Donato: voleva fare una visita senza la prenotazione. Medico in condizi… - Corriere : Esplode la batteria di un monopattino elettrico: un negozio e due abitazioni in fiamme - _Carabinieri_ : Inaugurata a Pioltello (MI) alla presenza del Min. della Difesa Guerini e del Com. Gen. dei #Carabinieri Teo Luzi l… - infoitinterno : Milano, paziente taglia l'arteria femorale con un coltello un chirurgo del San Donato: aggressione dopo la visita -… - infoitinterno : Policlinico di San Donato, pensionato accoltella medico durante una visita. Guarda il video. -