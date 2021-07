Samsung sta conducendo ricerche sulle metalenti. Vuole inserire “nano-obiettivi” negli smartphone (Di martedì 13 luglio 2021) Le metalenti sono lenti su scala nanometrica composte da particelle metalliche che mantengono proprietà ottiche su uno spessore ridottissimo. Samsung sta conducendo ricerche sulle metalenti: pensa a come metterle in produzione e quindi usarle per le fotocamere degli smartphone.... Leggi su dday (Di martedì 13 luglio 2021) Lesono lenti su scalametrica composte da particelle metalliche che mantengono proprietà ottiche su uno spessore ridottissimo.sta: pensa a come metterle in produzione e quindi usarle per le fotocamere degli....

Advertising

telefoninonet : Samsung al lavoro sulla “Super Lente”: cos’è? - infoitscienza : Samsung sta per lanciare il nuovo entry level Galaxy A12S - Aceaddicted_ : Ok, mi sono appena svegliata trovando il mio telefono con la scritta Samsung che lampeggia intermittenete. Ho dovut… - psymonic : @Sil25Par huawei è superiore, ma xiaomi è di buon livello. In questo momento c'è il problema delle app con il bando… - nannierri : @nio_fivestars @Sil25Par Apple non lo compro xche oltre il prezzo ha troppi vincoli di gestione. Samsung mi sta del… -